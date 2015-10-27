З початку жовтня свої будинки залишили понад 120 тисяч сирійців - ООН

У понеділок, 26 жовтня, речниця Управління ООН з координації гуманітарних питань Ванесса Югенен повідомила, що більшість біженців перемістилися в інші регіони Сирії та у табори для біженців поблизу кордону з Туреччиною, передає Радіо Свобода.

За словами Югенен, біженці наразі найбільше потребують наметів, базових побутових речей, їжі, води та засобів гігієни.

Між тим, Рада з питань біженців Норвегії заявила, що нова хвиля втікачів пішла переважно з провінції Алеппо після того, як урядові сили безпеки Сирії розпочали наземну операцію за підтримки російських авіаударів, які Москва розпочала 30 вересня. Також упродовж останнього місяця бойовики «Ісламської держави» захопили нові території у сирійській провінції Алеппо.

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Раніше УНІАН повідомляв, що понад чотири мільйони сирійців залишили країну через війну. При цьому в ООН звітують, що лише за останні 10 місяців із країни втік мільйон жителів.