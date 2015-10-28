Northrop Grumman виграла тендер на створення нового бомбардувальника для ВПС США

Як повідомляє Defensenews, переможця оголосив голова американського військового відомства Ештон Картер, передає Лента.ру.

В тендері варіанту Northrop Grumman вдалося випередити спільний проект Boeing і Lockheed Martin. Новий бомбардувальник, що розробляється за програмою LRS-B, передбачається побудувати в кількості ста одиниць. Він повинен замінити в складі ВПС фізично і морально застарілі незважаючи на неодноразові модернізації машини B-52, розроблені в 1940-50-х і побудовані на початку 1960-х років, і B-1B, створені в 1960-80-х і що будувалися до початку 1990х.

Перспективна машина отримає військове позначення B-3 і буде нести службу паралельно з літаками B-2 Spirit, що побудовані в 1990-х роках, також створеними Nothrop Grumman. У відповідності до вимог ВВС, він повинен мати можливість діяти в зонах з потужною ППО, забезпечуючи доставку як ядерних, так і звичайних боєприпасів.

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Передбачається, що ціна одного літака з урахуванням усіх витрат на розробку і виробництво буде не вище 550 мільйонів доларів.

У цінах 2010 року вартість одного літака без урахування витрат на розробку не повинна перевищувати 511 мільйонів доларів.