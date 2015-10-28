В Орегоні вибухнув танк часів Другої світової: загинули 2 людей

Про це повідомляє місцеве видання KTVZ.

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Імена загиблих поки не оголошуються. Вибух стався недалеко від Асоціації стрілецьких видів спорту центрального Орегона.

За словами шерифа Шейна Нельсона, один з потерпілих був іще живий, коли прибули поліцейські і медики, але врятувати життя людини не вдалося.

Зараз правоохоронці досліджують місце події і відеозапис з полігону, щоб зрозуміти причини трагедії.

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