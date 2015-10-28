ІДІЛ перейшов у наступ під Алеппо - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в сирійській опозиції.

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Після кількох днів боїв у районі міста Сафіра в 20 км від Алеппо бойовики "Ісламської держави" перекрили потужний шлях постачання військ Асада.

Відзначається, що сьогодні бої йшли на околицях Сафіри і, за даними деяких представників опозиції, ІДІЛ узяв під контроль частину районів міста.

Раніше повідомлялося, що Сирійська національна коаліція (РНК), яку підтримує Захід, стверджує, що російські повітряні атаки стали основною причиною загибелі мирних жителів, і просить ООН про захист.