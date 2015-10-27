Сирійська опозиція просить в ООН захисту від Росії

Представник коаліції Наджіб Гадбан заявив, що російська інтервенція в Сирії допомагає президенту Башару Асаду вести "війну з мирним населенням" і усувати сили помірної опозиції, хоча Москва заявляє, що її кампанія спрямована проти "екстремістських терористичних угруповань", передає "Голос Америки".

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В листі Раді Безпеки ООН, Наджіб Гадбан заявив, що з початку своєї кампанії 30 вересня російські військові завдали понад 297 повітряних ударів. Він стверджує, що за даними рятувальників сирійських служб цивільної оборони за цей час було вбито понад 436 мирних жителів, і "більше половини цих випадків загибелі мирного населення безпосередньо пов'язуються з російськими повітряними ударами".

"Помилково вважати, що російські авіаудари спрямовані проти ІДІЛ, – вказує він. – До цього моменту лише 7% російських авіаударів припадали на райони, які контролюються ІДІЛ. Більша ж їх частина завдавалася по території, яку контролює Вільна сирійська армія. При завдаванні російських ударів об'єкти екстремістів не тільки оминались, але – що ще гірше – від них безпосередньо вигравав ІДІЛ".

"Російські авіаудари допомагають екстремістам, – продовжує представник СНК. – Вони сприяють появі великої кількості вимушених переселенців і посиленню кризи з біженцями. В даний час десятки тисяч мирних жителів намагаються втекти від спільного наступу російських військових і сирійського режиму на територіях, підконтрольних опозиції на південь від Алеппо".

Наджіб Гадбан просить ООН встановити "зону, вільну від бомбардувань", для "захисту мирного населення в Сирії" і вести спостереження за тим, що він назвав "російськими порушеннями міжнародного гуманітарного правозахисного законодавства".

Тим часом, в оприлюдненій минулого тижня доповіді ООН йдеться, що в результаті повітряних ударів в поєднанні з наземним наступом спостерігається масштабне переселення мирного населення.

Згідно з цим документом, принаймні 80131 особа була змушена покинути свої будинки в Ідлібі і Хамі з 10 по 22 жовтня. Однак місцеві гуманітарні організації, які працюють у цих районах, припускають, що число переселенців може бути більше 100 тис.