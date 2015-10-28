Друзі загиблого у Сирії контрактника розповіли про його плани повернутися до Росії

Про те, що Костенко розмовляв з одним із своїх друзів і говорив йому, що повернеться в Росію через тиждень, повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на кореспондента «Нової газети» Євгена Титова.

Журналіст перебуває на батьківщині Костенка в хуторі Гречана Балка Краснодарського краю, де сьогодні проходять похорони солдата.

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«Костенко зідзвонювався з односельцем і повідомив йому, що через тиждень повертається з Сирії, що все прекрасно», - заявив Тітов. Він зазначив, що односельці та родичі Костенко називають його оптимістичною людиною, не схильною до суїциду.

Як повідомляв УНІАН, Головна військова прокуратура (ГВП) Росії почала перевірку після смерті російського солдата в Сирії - перші результати свідчать про те, що військовий повісився.

Однак родичі та односельці загиблого в Сирії контрактника не вірять в офіційну версію смерті, вказуючи на дивні травми.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Сирії загинув перший російський військовослужбовець. У деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.