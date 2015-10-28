У США розсекретили випадок попередження ядерної атаки на СРСР в 1962 році

Початок Третьої світової війни в розпал Карибської кризи в 1962 році попередила особиста хоробрість і розсудливість капітана ВПС США, що відмовився виконувати отримані інструкції. Як передає "Лента.ру", про цю подію з посиланням на учасника подій повідомляє видання Bulletin of the Atomic Scientists.

Описувані події відбулися 28 жовтня 1962 року на чотирьох секретних ракетних базах США на японському острові Окінава. Через загострення відносин між СРСР і США рівень боєготовності військ був піднятий до червоного (DEFCON 2 — "на межі ядерної війни").

Керуючий пуском капітан Вільям Бассетт отримав наказ на запуск чотирьох крилатих ракет Mace B, оснащених термоядерними бомбами Mark 28 (потужність вибуху 1,1 мегатони у тротиловому еквіваленті) з дальністю польоту, що дозволяла вдарити по Ханою, Пекіну, Пхеньяну чи Владивостоку.

Накази пройшли по радіозв'язку, причому їх шифр збігся з тим, що знаходився в секретному конверті з інструкціями. Перевірка підтвердила справжність наказу. Аналогічні повідомлення отримали і інші керуючі пуском офіцери на Окінаві.

Однак відкривши список цілей, Бассетт виявив, що три з чотирьох цілей перебували за межами СРСР — найбільш імовірного супротивника. У той же момент йому по телефону зателефонував інший офіцер і розповів, що в його списку також дві нерадянські цілі.

Підозри у Бассетта викликало і те, що рівень боєготовності не був підвищений до DEFCON 1 ("неминуча ядерна війна"). Капітан допустив, що Окінава могла стати першою метою атаки радянських ракет, і у штабі на території США послали максимально швидкий наказ, забувши підняти рівень боєготовності. Однак ніяких вибухів на базі не відбувалося.

Тоді Бассетт вирішив зупинити підготовку до запуску ракет, подзвонив по телефону в центр управління і збрехав, що не отримав чіткого наказу. Крім того, капітан наказав двом озброєним солдатам застрелити лейтенанта, що тримав руку на кнопці, якщо той спробує запустити ракети без усного наказу старшого офіцера або без офіційного підвищення рівня боєготовності до DEFCON 1.

Даних про точний зміст розмови Бассетта з командним пунктом не залишилося, проте офіцери в підсумку отримали наказ не запускати ядерні ракети. Капітан в ультимативній формі зажадав від підлеглих зберігати мовчання про інцидент.

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Бассетт помер в 2011 році, нікому не розповівши про цю подію. Вся інформація поки відома зі слів його колеги, пілота Джона Бордна, якому в нинішньому році ВПС США дозволили розголосити цю історію. Зараз журналісти та науковці вимагають від влади країни розсекретити офіційні документи, пов'язані з цим інцидентом.

Карибською кризою називається напружене політичне, дипломатичне і військове протистояння між СРСР і США у жовтні 1962 року, що було викликано таємним перекиданням і розміщенням на Кубі військових частин і підрозділів радянської армії, техніки та озброєння, включаючи ядерну зброю.

Крім Карибської кризи, зараз відомо чотири випадки помилкового спрацьовування систем попередження про ракетний напад. Два з них сталися в США, два — в СРСР. Всі чотири інциденти тривали не більше десяти хвилин, доводилося приймати складні рішення, оскільки у разі реальності загрози необхідно було негайно ініціювати зустрічний удар у відповідь до того, як ракети супротивника встигли б знищити більшу частину ядерного потенціалу країни.