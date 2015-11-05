ЗМІ: У США військовий броньовик врізався у фуру з ядерною боєголовкою всередині (відео)

Відповідне відео з'явилося на YouTube, пише Daily Mail.

Кадри зафіксували перевезення бомби в кузові фури у супроводі конвою військових броньовиків.

Випадковому очевидцю вдалося зняти, як під час руху один з автомобілів врізався у фуру з небезпечним вантажем. Удар був невеликий сили, і конвой, не зупиняючись, продовжив рух.

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Зі слів очевидця випливає, що поліція, помітивши, що він веде зйомку, спробувала перешкодити йому зробити запис.