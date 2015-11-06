У Лондоні учасники "Маршу мільйона масок" влаштували зіткнення з поліцією (фото, відео)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Guardian.

Кілька тисяч людей виступають проти капіталістичного ладу і соціальної нерівності. Значна частина приховувала обличчя під маскою Гая Фокса. Згідно з британськими законами, на масових акціях носити маски не можна, і поліція має право вимагати їх зняти, а за непокору притягнути до відповідальності.

Спочатку демонстрація проходила мирно, проте потім почалися сутички активістів з поліцейськими, деякі отримали травми.

Протестувальники почали влаштовувати безлади в місцях, не передбачених узгодженим планом ходи. Одні скупчилися в околицях Букінгемського палацу, інші — біля штаб-квартири Консервативної партії. Вони вигукували антиурядові гасла, палили піротехнічні засоби, кидали в поліцейських пляшки.

Проти активістів були мобілізовані сили поліції, в тому числі кінної. Зіткнення прокотилися по всьому центру Лондона.

Зазначається, що у ході сутичок було затримано щонайменше 44 протестувальники.