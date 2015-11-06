У Лондоні учасники "Маршу мільйона масок" влаштували зіткнення з поліцією (фото, відео)
У центрі Лондона проходить "Марш мільйона масок", під час акції спалахнули заворушення і зіткнення демонстрантів з поліцією
Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Guardian.
Кілька тисяч людей виступають проти капіталістичного ладу і соціальної нерівності. Значна частина приховувала обличчя під маскою Гая Фокса. Згідно з британськими законами, на масових акціях носити маски не можна, і поліція має право вимагати їх зняти, а за непокору притягнути до відповідальності.
Спочатку демонстрація проходила мирно, проте потім почалися сутички активістів з поліцейськими, деякі отримали травми.
Протестувальники почали влаштовувати безлади в місцях, не передбачених узгодженим планом ходи. Одні скупчилися в околицях Букінгемського палацу, інші — біля штаб-квартири Консервативної партії. Вони вигукували антиурядові гасла, палили піротехнічні засоби, кидали в поліцейських пляшки.
Проти активістів були мобілізовані сили поліції, в тому числі кінної. Зіткнення прокотилися по всьому центру Лондона.
Зазначається, що у ході сутичок було затримано щонайменше 44 протестувальники.
A warning is being broadcast on the side of the national gallery with a laser #MillionMaskMarchpic.twitter.com/DcVWTqn2ip
— Damien Gayle (@damiengayle) November 5, 2015