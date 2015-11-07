Водія посадили за перевищення швидкості - BBC

42-річного мешканця Нортгемптона вважають найгіршим порушником правил. Він зафільмував спідометр свого автомобіля на позначці 192 миль на годину. Це 309 км/год.

Поліція виявила відеозаписи перевищення швидкості на мобільному телефоні Шона Девіса, якого затримали з інших причин.

Читайте такожУ МВС пояснили, чому поліцейські не оштрафували владику Павла УПЦ Московського Патріархату

Він мав кілька відеозаписів того, як перевищував швидкість за кермом потужних автомобілів, зокрема, як розігнав Nissan GTR до швидкості 192м/г.

Його визнали винним за чотирма окремими звинуваченнями і засудили до 28 місяців в'язниці.

Девіса звинуватили в тому, що він поставив під загрозу життя пішоходів, інших автомобілістів і своє власне.