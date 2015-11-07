Помер екс-президент Ізраїлю Навон
18:49, 07 листопада 2015Світ
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На 95 році життя помер колишній президент Ізраїлю Іцхак Навон, повідомляє в суботу, 7 листопада, AP, посилаючись на слова його сім'ї.
Іцхак Навон / Вікіпедія
Навона обрано п'ятим президентом Ізраїлю в 1978 році, на цьому посту він перебував до 1983 року, бути обраним ще на один президентський термін він відмовився, пише Дождь.
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Він вільно володів арабською мовою, був першим ізраїльським президентом, який відвідав Єгипет.
В кнесеті (парламенті) Навона залишався до 1992 року, після чого він покинув політику.
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