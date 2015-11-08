У Хорватії відбуваються парламентські вибори

Як передає Deutsche Welle, головними фаворитами на виборах вважають соціал-демократичну партію чинного прем'єр-міністра Зорана Мілановіча SDP та опозиційну до уряду правоконсервативну партію президента Хорватії Колінди Грабар-Кітаровіч HDZ.

Ще півроку тому рейтинги соціал-демократів значно поступалися рівню підтримки основних конкурентів. Утім, завдяки гуманній політиці під час кризи біженців, уряду вдалося збільшити кількість симпатиків SDP.

Голосування відбувається також на тлі стагнації економіки. У Хорватії, яка 2013 року стала членом ЄС, досі триває рецесія, що розпочалася внаслідок фінансової кризи 2008 року. Кількість безробітних сягнула рівня близько 20 відсотків населення.

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«Право голосу на виборах мають 3,8 мільйона громадян, які обиратимуть 151-го депутата. Виборчі дільниці працюватимуть до 19 години за місцевим часом. Перші результати виборів стануть відомі не раніше 22 години», - йдеться у повідомленні.