У Москві затримали російського художника за підпал дверей ФСБ на Луб'янці (відео)

Як повідомляє Дождь, Павленский облив вхідні двері з каністри, потім підніс запальничку і підпалив. Після цього з'явилися співробітники поліції, які затримали самого художника, а також 2 журналістів. Це відбувалося приблизно о другій годині ночі за московським часом.

До шостої ранку затриманих доставили в ОВД, де з журналістів узяли пояснення і відпустили в статусі свідків. Сам Павленский затриманий за підозрою у вчиненні дрібного хуліганства (стаття 20.1 КПАП).

Читайте такожУ російському Красноярську встановили "Ватне серце Батьківщини" (фото)

Ймовірно, здійснити акцію Павленскому вдалося: перший заступник головного редактора «Еха Москви» Володимир Варфоломєєв написав у твіттері, що «двері 1-го під'їзду будівлі ФСБ на Луб'янці частково обгоріли або покриті кіптявою», а на асфальті помітні сліди піни вогнегасника.

Художника Павленского зараз судять у Санкт-Петербурзі за акцію «Свобода» в 2014 році. Тоді активісти підпалили покришки на Малому Конюшеному мосту, а Павленский стукав по металу, відтворюючи звук, «характерний для Майдану». На засіданні 15 липня художник дав обітницю мовчання і відмовився відповідати на будь-які питання.