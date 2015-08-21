Відомий художник створив протилежність Disneyland (фоторепортаж)

В основі ідеї парку лежить похмуре і водночас сатиричне переосмислення Disneyland, передає "TJournal".

Повідомляється, що у парку представлені роботи і багатьох інших відомих сучасних художників, включаючи Дем'єна Херста і Дженні Хольцер. Крім того, на відкритті пройшли музичні виступи та арт-перфоманси.

Читайте також"Дісней" заборонила палиці для селфі у своїх парках - BBC

Стало відомо, що велике будівництво видавали за декорації для вигаданого кримінального трилера "Grey Fox", якому навіть створили сторінку на IMDb.

При цьому сам Бенксі стверджує, що цей парк взагалі не підходить для маленьких дітей, оскільки в Dismaland багато інсталяцій, здатних зруйнувати психіку дитини, передає The Guardian.

Це парк на дорослі теми, вважає Бенксі. "Це місце - хаотичний новий світ, куди можна втекти від безглуздого перебування у світі ілюзій", - заявив художник.

Варто зазначити, що виставка відкрилася 20 серпня і триватиме до 27 вересня.