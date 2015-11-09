У Йорданії в результаті стрілянини на військовій базі загинули троє і поранено шістьох осіб

Про це повідомив спікер уряду Йорданії Мохаммад Момані, передає Reuters.

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За словами Момані, середі поранених ще двоє військових із США. Крім того, він спростував повідомлення про те, що йорданський офіцер після того, що сталося, покінчив з життям самогубством.

Відзначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Йорданії офіцер застрелив двох американських інструкторів і покінчив з собою. Це відбулося на базі, яку американські військові створили для тренувань іракських і палестинських силовиків на східній околиці Аммана.