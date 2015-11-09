В Йорданії офіцер застрелив двох американських інструкторів та покінчив із собою – ЗМІ

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє канал Al Arabiya News.

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Повідомляється, що серед поранених також є громадяни Німеччини.

За даними The Daily Star, базу, на якій стався інцидент, заснували американські військові для тренування іракських і палестинських силовиків на східній околиці Аммана.

Зазначимо, що Йорданія є частиною очолюваної США антиіділівської коаліції.