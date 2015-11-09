Медведєв про катастрофу А321: Версія теракту зберігається

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

«Ймовірність терористичного акту, природно, зберігається в якості причини того, що сталося», - заявив Медведєв.

При цьому він уточнив, що розгляд питання про причини катастрофи «все ще триває».

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Раніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про відсутність попередніх висновків про катастрофу російського літака в Єгипті.

А321, що вилетів вранці 31 жовтня з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, зазнав аварії на Синайському півострові Єгипту, що знаходилися на борту 217 пасажирів і семеро членів екіпажу загинули.