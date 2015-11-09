Ізраїль озвучив свою версію катастрофи А321
21:50, 09 листопада 2015Світ
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В Ізраїлі вважають, що найбільш імовірною причиною катастрофи літака А321 над Синайським півостровом є терористична атака. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Моше Яалон.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
"Існує велика ймовірність того, що це була терористична атака", - заявив глава оборонного відомства держави.
Зазначимо, раніше влада Ізраїлю відмовлялися висувати ймовірні причини авіакатастрофи, що сталася.
Літак, що вилетів вранці 31 жовтня з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, зазнав аварії на Синайському півострові Єгипту, що знаходилися на борту 217 пасажирів і семеро членів екіпажу загинули.
Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що версія теракту зберігається.
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