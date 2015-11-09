Ізраїль озвучив свою версію катастрофи А321

Про це повідомляє Reuters.

"Існує велика ймовірність того, що це була терористична атака", - заявив глава оборонного відомства держави.

Зазначимо, раніше влада Ізраїлю відмовлялися висувати ймовірні причини авіакатастрофи, що сталася.

Літак, що вилетів вранці 31 жовтня з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, зазнав аварії на Синайському півострові Єгипту, що знаходилися на борту 217 пасажирів і семеро членів екіпажу загинули.

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що версія теракту зберігається.