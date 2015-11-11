Для захисту повітряного простору до Туреччини прибули перші шість винищувачів F-15С

06:41, 11 листопада 2015
Світ
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Перші шість з 12 винищувачів F-15С Eagle прибули на авіабазу Інжірлік в Туреччині для захисту турецького повітряного простору.

airwar.ru

Про це повідомляється на сайті Пентагону, передає Українська правда.

За словами прес-секретаря оборонного відомства Петера Кука, з таким проханням до США звернувся турецький уряд "після нещодавніх вторгнень, які ми бачили з боку росіян".

Кук зазначив, що дані дії США відображають "і наше зобов'язання забезпечити безпеку союзника НАТО, а також послабити і в підсумку перемогти "Ісламська державу" в Іраку та Сирії".

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Також повідомляється, що найближчим часом на авіабазу Інжірлік прибудуть винищувачі-бомбардувальники F-15E Strike Eagle для підтримки ВПС Туреччини в боротьбі з ІДІЛ.

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