Для захисту повітряного простору до Туреччини прибули перші шість винищувачів F-15С
06:41, 11 листопада 2015Світ
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Перші шість з 12 винищувачів F-15С Eagle прибули на авіабазу Інжірлік в Туреччині для захисту турецького повітряного простору.
Шість з 12 винищувачів F-15С Eagle прибули на авіабазу Інжірлік / airwar.ru
Про це повідомляється на сайті Пентагону, передає Українська правда.
За словами прес-секретаря оборонного відомства Петера Кука, з таким проханням до США звернувся турецький уряд "після нещодавніх вторгнень, які ми бачили з боку росіян".
Кук зазначив, що дані дії США відображають "і наше зобов'язання забезпечити безпеку союзника НАТО, а також послабити і в підсумку перемогти "Ісламська державу" в Іраку та Сирії".
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Також повідомляється, що найближчим часом на авіабазу Інжірлік прибудуть винищувачі-бомбардувальники F-15E Strike Eagle для підтримки ВПС Туреччини в боротьбі з ІДІЛ.
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