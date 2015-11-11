Каїр схвалив участь ФБР в розслідуванні катастрофи російського А321 на Синаї
07:22, 11 листопада 2015Світ
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Єгипет схвалив участь американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) та інших експертів з США в розслідуванні катастрофи російського літака А321.
REUTERS
Про це заявив єгипетський міністр закордонних справ Самех Шукрі в інтерв'ю американському телеканалу CNN, повідомляє Deutsche Welle.
За його словами, Каїр отримав від американців пропозиції про сприяння в розслідуванні обставин катастрофи авіалайнера А321 у складі слідчої групи та негайно це схвалив.
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При цьому він зазначив, що Єгипет не виступає проти участі в слідчих діях співробітників ФБР, оскільки у виробництві двигунів, що встановлюються на літаках Airbus, беруть участь і Сполучені Штати.
Нагадаємо, Росія поки не погодилися на пропозицію з боку ФБР про допомогу в розслідуванні катастрофи А321.
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