Помер режисер фільму "Д'Артаньян і три мушкетери" Юнгвальд-Хількевич

Про це повідомила РИА Новости його дочка Наталія Юнгвальд-Хількевич.

Два дні тому, щоб полегшити роботу серця Юнгвальда-Хількевича, його перевели у стан медикаментозного сну.

Раніше ЗМІ повідомляли про екстренну госпіталізацію режисера.

Читайте такожУ США помер творець фільмів "Кошмар на вулиці В'язів" і "Крик"

Глядачам Юнгвальд-Хількевич відомий за фільмами "Д'Артаньян і три мушкетери", "Небезпечні гастролі", "В'язень замку Іф", "Ах, водевіль, водевіль..." та ін.

Георгій Еміль Юнгвальд-Хількевич народився 22 жовтня 1934 року в Ташкенті (Узбекистан). У 1956 році він закінчив Ташкентський архітектурний інститут, а в 1963 році – Ташкентський театрально-художній інститут імені Островського.

Всесоюзну славу приніс режисерові трисерійний телефільм "Д'Артаньян і три мушкетери" з Михайлом Боярським, Веніаміном Смєховим, Ігорем Старигіним і Валентином Смірнітським в головних ролях. Невелику роль в культовому фільмі зіграв і сам режисер. Фільм вийшов на екрани в 1978 році. Успіх цієї картини був приголомшливим, її і зараз із задоволенням дивляться глядачі.