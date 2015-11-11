ЗМІ: розвідслужба Німеччини шпигувала за німецьким дипломатом та главою МЗС Франції

У списках об'єктів та осіб, за якими шпигувала BND в Європі та США, вочевидь були також і німецькі громадяни. Ідеться зокрема про німецького дипломата Гансйорга Габера, повідомила німецька телерадіокомпанія rbb з посиланням на власні джерела, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Утім, досі лишається невідомим період шпигування та точні дати його проведення. Крім того, незрозуміло й те, які повноваження мав на той час Гансйорг Габер. Утім, це не применшує скандальності повідомлення, адже Гансйорг Габер - громадянин Німеччини і перебуває під захистом конституції, яка забороняє стежити та шпигувати за громадянами Німеччини. Дозволити BND прослуховування чи стеження за німцем може лише спеціальна комісія Бундестагу.

Гансйорг Габер був з 2008 по 2011 рік керівником місії спостерігачів від Євросоюзу у Грузії, а згодом очолював штаб з планування Дипломатичної служби ЄС у Брюсселі. 2014 року був у якості німецького посла в Каїрі, а зараз служить послом Німеччини у Туреччині. Крім того, Гансйорг Габер - чоловік Емілі Габер, яка з 2014 року є статссекретарем федерального міністерства внутрішніх справ, а доти обіймала пост держсекретаря у МЗС Німеччини.

Серед скандальних шпигунських цілей BND журналісти rbb виокремили також Лорана Фабіуса, який з 2012 року обіймає посаду міністра закордонних справ Франції. Крім того, журналісти припускають, що є всі підстави вважати список шпигунських цілей BND обсягом 900 сторінок неповним.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Der Spiegel повідомило про систематичне шпигування з боку BND за міністерствами та диппредставництвами США та цілої низки інших країн.