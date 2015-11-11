Влада Єгипту почала перевозити уламки А321 з місця аварії до Каїра

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на представника авіаційної влади Єгипту, розпочато перевезення уламків лайнера до столиці країни.

Він не пояснив, наскільки значимі виявлені деталі для з'ясування причин катастрофи, проте вказав, що поки слідчі знайшли «далеко не всі частини літака».

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Раніше УНІАН повідомляв, що представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи, заявив, що свідчення і аналізи звуку на записи чорного ящика вказують на те, що це була бомба.