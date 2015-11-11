Влада Єгипту почала перевозити уламки А321 з місця аварії до Каїра
21:06, 11 листопада 2015Світ
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Влада Єгипту почали перевезення уламків літака, що розбився на Синайському півострові літака російської авіакомпанії «Когалимавіа» А321 до Каїра. Ретельне їх вивчення має допомогти з'ясувати причини катастрофи.
REUTERS
Як пише The Wall Street Journal з посиланням на представника авіаційної влади Єгипту, розпочато перевезення уламків лайнера до столиці країни.
Він не пояснив, наскільки значимі виявлені деталі для з'ясування причин катастрофи, проте вказав, що поки слідчі знайшли «далеко не всі частини літака».
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Раніше УНІАН повідомляв, що представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи, заявив, що свідчення і аналізи звуку на записи чорного ящика вказують на те, що це була бомба.
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