Росія випустить купюру, присвячену анексованому Криму

Про це повідомив перший заступник голови Банку Росії Георгій Лунтовський, який перебуває на півострові, передає ТАСС.

"Я приїхав до Криму, щоб узгодити з двома "губернаторами" (Криму та Севастополя) дизайн купюри, присвяченої Криму, яка надійде у вільний обіг у грудні тиражем 20 мільйонів", - пояснив він.

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Нова купюра, уточнив Лунтовський, "буде випущена в незвичайних кольорах - на ній будуть символи Криму і Севастополя".

При цьому варто зазначити, що номінал купюри поки не називається.