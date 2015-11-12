Росія випустить купюру, присвячену анексованому Криму
11:28, 12 листопада 2015Світ
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У грудні в Росії з'явиться тематична грошова купюра, присвячена окупованому Криму.
Банк Росії вже випустив 10-рублеву монету, присвячену окупації Криму / cbr.ru
Про це повідомив перший заступник голови Банку Росії Георгій Лунтовський, який перебуває на півострові, передає ТАСС.
"Я приїхав до Криму, щоб узгодити з двома "губернаторами" (Криму та Севастополя) дизайн купюри, присвяченої Криму, яка надійде у вільний обіг у грудні тиражем 20 мільйонів", - пояснив він.
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Нова купюра, уточнив Лунтовський, "буде випущена в незвичайних кольорах - на ній будуть символи Криму і Севастополя".
При цьому варто зазначити, що номінал купюри поки не називається.
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