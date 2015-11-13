Суд виправдав підозрюваного в одній з найбільших крадіжок в історії США

Чоловіка підозрювали у цілому ряді злочинів, у тому числі в причетності до великої крадіжки грошей і коштовностей з ангару міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді, вчиненої у грудні 1978 року, пише ТАСС.

За даними влади, невідомі викрали тоді з вантажного терміналу авіакомпанії Lufthansa ("Люфтганза") $5 млн готівкою, а також ювелірні прикраси на суму $875 тис. На той момент крадіжка стала найбільшою за всю історію США, правоохоронним органам так і не вдалося повернути награбоване.

З урахуванням інфляції та зміни курсу долара на сьогоднішній день загальна вартість викраденого перевищила б $20 млн. Даний злочин було відображено в ряді кінофільмів, у тому числі в кримінальній драмі "Славні хлопці" (Goodfellas) американського режисера Мартіна Скорсезе, що побачила світ у 1990 році.

Асаро був затриманий в січні 2014 року разом із своїм сином і ще трьома особами, які підозрювалися в тому, що є членами мафіозного клану. Їм були пред'явлені звинувачення у вбивствах, пограбуванні, вимаганні та здійсненні цілого ряду інших злочинів, однак у причетності до крадіжки 1978 року підозрювали тільки Вінсента Асаро. Раніше по цій справі була заарештований всього одна людина - співробітник аеропорту Луїс Вернер - через підозри в тому, що він допоміг злочинцям проникнути в термінал.

Присяжних переконали доводи адвокатів Асаро, які стверджували, що всі звинувачення проти нього сфабриковані. Захист підкреслював, що свідки, які заявляли про винуватість їх клієнта, не заслуговують довіри, так як були платними інформаторами влади або погодилися виступити проти Асаро в суді лише в обмін на пом'якшення свого покарання за злочини. Присяжні радилися протягом чотирьох днів.