Майже половина росіян допускає теракти в РФ найближчим часом – опитування

Про це свідчить соціологічне опитування Левада-Центру, результати якого є в УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи можуть найближчим часом відбудуться теракти, захоплення заручників у Росії, 7% - відповіли «однозначно так», 41% - «скоріше так», 28% - «скоріше ні», 6% - «однозначно ні». Вагалися з відповіддю 18%.

За даними Левада-центру, роком раніше очікували теракти в РФ 39% опитаних.

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При цьому 76% респондентів (хто вважає, що найближчим часом у Росії можуть відбутися теракти) заявили, що їх може організувати ІДІЛ, 39% - «міжнародні терористи», 26% - «терористи з Чечні/Північного Кавказу», 17% - «російські екстремісти/радикали». Вагалися з відповіддю 6%.

При цьому 58% опитаних побоюються, що вони або їхні близькі можуть стати жертвою теракту. 18% - впевнені, що цього з ними не станеться, 22% - не замислюються на д цим. 3% - вагалися з відповіддю.

Опитування проведено 23–26 жовтня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.