У Стамбулі піймали можливого спільника Джихаді Джона

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох високопоставлених турецьких чиновників.

Ім'я затриманого, імовірно, Ейн Леслі Девіс (Aine Lesley Davis). За даними спецслужб, він відповідав за охорону заручників-іноземців на території Сирії, захопленої ІД, передає Lenta.ru.

Детальну інформацію посадові особи надати відмовилися, зазначивши, що поліція і розвідка проводять розслідування.

Раніше повідомлялося, щоамериканський безпілотник завдав в Сирії в четвер, 12 листопада, удар, метою якого був кат «Ісламської держави» Мохаммед Емвазі, відомий як Джихаді Джон, виходець з Великобританії. Удар був нанесений в районі міста Ракка, що є де-факто столицею ІД.

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Про долю терориста поки нічого не відомо. У той же час Fox News з посиланням на свої джерела стверджує, що в Пентагоні «на 99 відсотків» впевнені у загибелі Емвазі.

«Ісламська держава» влітку 2014 року захопила значну частину Сирії та Іраку і проголосили там халіфат. За даними ФСБ, в середині 2015-го кількість бойовиків ІД становила близько 80 тисяч осіб, у тому числі 50 тисяч в Сирії і 30 тисяч в Іраку.