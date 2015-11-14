Найвідоміші споруди світу підсвітили кольорами французького прапора (фото)

20:10, 14 листопада 2015
Світ
2584 0
оновлено

Ряд широко відомих у світі будівель сьогодні вночі був підсвічений кольорами французького прапора на знак солідарності з Францією, в столиці якої сталася серія терактів.

Сиднейскую оперу подсветили французским триколором / twitter.com/dailytelegraph

За повідомленнями іноземних ЗМІ, серед них були знаменитий оперний театр у Сіднеї і телевежа в канадському Торонто, що понад 30 років була найвищою в світі.

Читайте такожІД офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в Парижі

Крім того, французьким триколором був підсвічений шпиль нової будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, відбудованого на місці веж-близнюків, знищених в ході теракту 11 вересня 2001 року.

CN Tower в Торонто / twitter.com/TorontoStar

Також, на знак солідарності Францією, яка пережила серію терористичних атак, підсвічування Останкінської телевежі в Москві "пофарбували" в кольори французького прапора. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter