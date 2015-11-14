Найвідоміші споруди світу підсвітили кольорами французького прапора (фото)
Ряд широко відомих у світі будівель сьогодні вночі був підсвічений кольорами французького прапора на знак солідарності з Францією, в столиці якої сталася серія терактів.
За повідомленнями іноземних ЗМІ, серед них були знаменитий оперний театр у Сіднеї і телевежа в канадському Торонто, що понад 30 років була найвищою в світі.
Читайте такожІД офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в Парижі
Крім того, французьким триколором був підсвічений шпиль нової будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, відбудованого на місці веж-близнюків, знищених в ході теракту 11 вересня 2001 року.
The 1 WTC spire is lit blue, white and red in honor of the victims of the Paris attacks https://t.co/TTgsNfNTOSpic.twitter.com/UbUGxEe7mW
— The New York Times (@nytimes) November 14, 2015
Також, на знак солідарності Францією, яка пережила серію терористичних атак, підсвічування Останкінської телевежі в Москві "пофарбували" в кольори французького прапора.
Ostankino Tower in #Moscow now… #ParisAttackspic.twitter.com/hT0Zw7ZG74
— Marcel Sardo (@marcelsardo) November 14, 2015