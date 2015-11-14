Найвідоміші споруди світу підсвітили кольорами французького прапора (фото)

За повідомленнями іноземних ЗМІ, серед них були знаменитий оперний театр у Сіднеї і телевежа в канадському Торонто, що понад 30 років була найвищою в світі.

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Крім того, французьким триколором був підсвічений шпиль нової будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, відбудованого на місці веж-близнюків, знищених в ході теракту 11 вересня 2001 року.