Reuters: Поліція Франції евакуювала людей у районі біля Ейфелевої вежі

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, наголошується, що наряди поліцейського спецназу прибули до готелю Pullman, розташованого поблизу.

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При цьому варто зазначити, що закрита прилегла станція метро.

Пізніше ТАСС повідомив, що тривога поблизу Ейфелевої вежі виявилася помилковою.

Як повідомили очевидці, раніше за сигналом тривоги до готелю Pullman, розташованому поруч з Ейфелевою вежею, прибув підрозділ французького спецназу.

"У перші моменти спостерігалися ознаки паніки. Було чути хлопки, схожі на постріли. Розташовані поблизу ресторани в терміновому порядку були зачинені", - повідомили місцеві жителі.

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Разом з тим співробітники поліції наголосили, що "тривога виявилася помилковою".

Наразі ситуація повністю повернулася до нормального русла. Машини поліції і спецназу залишили місце подій. У готелі обстановка спокійна. Разом з тим найближча станція метро досі закрита.