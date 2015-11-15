ЗМІ: У передмісті Парижа виявлена машина зі зброєю терористів

У виявленій в паризькому передмісті Монтрей машині, яка, ймовірно, використовувалася під час серії атак в столиці Франції, знайдено зброю, передає телеканал BFM.

Про це повідомило джерело.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників.