Трагедія в Парижі: Поліція назвала ім'я підозрюваного терориста і оголосила його у розшук (фото)
20:30, 15 листопада 2015Світ
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Поліція Франції опублікувала в твіттері фотографію і ім'я особи, розшукуваної за підозрою у причетності до скоєння терактів у Парижі 13 листопада.
Фото підозрюваного терориста
Так, за даними поліції його звуть Абдельслам Салах і народився він 15 вересня 1989 року в Брюсселі.
[AppelàTémoin] La #PJ recherche 1 individu susceptible d'être impliqué ds les attentats du 13/11/2015 #ParisAttackspic.twitter.com/Gpr4MY1I53
— Police Nationale (@PNationale) November 15, 2015
Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.
Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.
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