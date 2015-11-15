Трагедія в Парижі: Поліція назвала ім'я підозрюваного терориста і оголосила його у розшук (фото)

20:30, 15 листопада 2015
Світ
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Поліція Франції опублікувала в твіттері фотографію і ім'я особи, розшукуваної за підозрою у причетності до скоєння терактів у Парижі 13 листопада.

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Так, за даними поліції його звуть Абдельслам Салах і народився він 15 вересня 1989 року в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

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