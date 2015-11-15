Трагедія в Парижі: Поліція назвала ім'я підозрюваного терориста і оголосила його у розшук (фото)

Так, за даними поліції його звуть Абдельслам Салах і народився він 15 вересня 1989 року в Брюсселі.

[AppelàTémoin] La #PJ recherche 1 individu susceptible d'être impliqué ds les attentats du 13/11/2015 #ParisAttackspic.twitter.com/Gpr4MY1I53 — Police Nationale (@PNationale) November 15, 2015

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.