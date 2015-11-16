WikiLeaks оприлюднив факти, що свідчать про багатомільярдну корупцію в Білому домі

На сайті WikiLeaks з'явилися аудіозаписи 30 годин розмов чиновників з адміністрацій чинного президента США Барака Обами і екс-президента Джорджа Буша-молодшого. Всього йдеться про 13 осіб (10 зі штату Обами, 3 із команди Буша) та 26 аудіозаписів.

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Якщо покладатися на оприлюднені дані, масштабна корупційна схема побудована у федеральній програмі "AbilityOne", яка покликана допомагати з працевлаштуванням 50 тисяч інвалідів і обходиться США в 3 млрд дол. Більша частина суми – 2,3 млрд. дол. проходить через неприбутковий фонд SourceAmerica і перенаправляється у більш ніж тисячу дрібних партнерських організацій. Ці субсидії для інвалідів стали полігоном для спільних корупційних схем уряду та промисловості.

Також вагома частина хабарів припадає на військовий сектор: якщо вірити доповіді WikiLeaks, в корупції, зокрема, замішані такі компанії як DoD, Northrop Grumman, Lockheed Martin і Boeing.