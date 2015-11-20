Затриманий у Кувейті бойовик ІДІЛ заявив, що купував зброю в Україні для терористів у Сирії - AP

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Державне агентство новин повідомило, що лідер групи названий Усама Кхят, який вербував новобранців до лав ІДІЛ і займався питаннями фінансування зізнався, що він купував зброю в Україні.

Читайте такожІД "дуже серйозно" працює над створенням нервово-паралітичного газу - ЗМІ

Через Туреччину він направляв її бійцям "Ісламської держави" в Сирії, повідомила агентству міністр внутрішніх справ, цитує повідомлення AP.

Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник, який в кінці вересня підірвав себе в Іраку, був завербований до лав "Ісламської держави" на території України.