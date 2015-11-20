Затриманий у Кувейті бойовик ІДІЛ заявив, що купував зброю в Україні для терористів у Сирії - AP
08:06, 20 листопада 2015Світ
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Міністерство внутрішніх справ Кувейту повідомило про арешт в країні шести осіб різних національностей, які підозрюються у причетності до ІДІЛ.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Державне агентство новин повідомило, що лідер групи названий Усама Кхят, який вербував новобранців до лав ІДІЛ і займався питаннями фінансування зізнався, що він купував зброю в Україні.
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Через Туреччину він направляв її бійцям "Ісламської держави" в Сирії, повідомила агентству міністр внутрішніх справ, цитує повідомлення AP.
Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник, який в кінці вересня підірвав себе в Іраку, був завербований до лав "Ісламської держави" на території України.
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