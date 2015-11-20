Стали відомі подробиці захоплення заручників у Малі: на машині були дипломатичні номери

13:00, 20 листопада 2015
Світ
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Стали відомі подробиці щодо ситуації із захопленням заручників у Малі

авпф

Садівник готелю повідомив подробиці захоплення джихадистами заручників у готелі в Бамако.

"Я якраз прибирав у дворі коли вони приїхали", - розповів він.

"На їх авто були дипломатичні номери, коли вони проїхали крізь ворота їх зупинила охорона і вони почали стріляти". Він підкреслив, що нападники були в масках.

Інший свідок розповів, що вони фактично взяли на таран охоронців.

"Їх було від 5 до 13 осіб, вони поранили охоронців, і поїхали далі, до входу в отель.

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