Стали відомі подробиці захоплення заручників у Малі: на машині були дипломатичні номери

Садівник готелю повідомив подробиці захоплення джихадистами заручників у готелі в Бамако.

"Я якраз прибирав у дворі коли вони приїхали", - розповів він.

"На їх авто були дипломатичні номери, коли вони проїхали крізь ворота їх зупинила охорона і вони почали стріляти". Він підкреслив, що нападники були в масках.

Інший свідок розповів, що вони фактично взяли на таран охоронців.

"Їх було від 5 до 13 осіб, вони поранили охоронців, і поїхали далі, до входу в отель.