Стали відомі подробиці захоплення заручників у Малі: на машині були дипломатичні номери
13:00, 20 листопада 2015Світ
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Стали відомі подробиці щодо ситуації із захопленням заручників у Малі
Інший свідок розповів, що вони фактично взяли на таран охоронців
Садівник готелю повідомив подробиці захоплення джихадистами заручників у готелі в Бамако.
"Я якраз прибирав у дворі коли вони приїхали", - розповів він.
"На їх авто були дипломатичні номери, коли вони проїхали крізь ворота їх зупинила охорона і вони почали стріляти". Він підкреслив, що нападники були в масках.
Інший свідок розповів, що вони фактично взяли на таран охоронців.
"Їх було від 5 до 13 осіб, вони поранили охоронців, і поїхали далі, до входу в отель.
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