Пан Гі Мун закликав Росію та США разом боротися з тероризмом

Про це він заявив на саміті держав Південно-Східної Азії в Малайзії 22 листопада, повідомляє DW.

Пан Гі Мун також пообіцяв на початку наступного року представити всеосяжний план по боротьбі з екстремізмом та насильством.

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За його словами, терористів та ідеологічних екстремістів треба "подолати в ім'я людяності".

"У цьому зв'язку ми повинні об'єднатися. Ми повинні показати глобальну солідарність, щоб боротися... проти спільного ворога - "Ісламської держави" й інших екстремістів та терористичних угруповань", - сказав Пан Гі Мун.

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