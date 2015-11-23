Пан Гі Мун закликав Росію та США разом боротися з тероризмом
08:32, 23 листопада 2015Світ
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Росію та США співпрацювати у питаннях боротьби з тероризмом.
Генсек ООН закликав Росію та США разом боротися з тероризмом / un.org
Про це він заявив на саміті держав Південно-Східної Азії в Малайзії 22 листопада, повідомляє DW.
Пан Гі Мун також пообіцяв на початку наступного року представити всеосяжний план по боротьбі з екстремізмом та насильством.
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За його словами, терористів та ідеологічних екстремістів треба "подолати в ім'я людяності".
"У цьому зв'язку ми повинні об'єднатися. Ми повинні показати глобальну солідарність, щоб боротися... проти спільного ворога - "Ісламської держави" й інших екстремістів та терористичних угруповань", - сказав Пан Гі Мун.
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