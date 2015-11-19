США призначили нагороду за інформацію про одного з лідерів ІД

Про це повідомила в середу прес-служба держдепартаменту США, передає ТАСС.

Наголошується, що раніше він був внесений до списку міжнародних терористів і проти нього були введені санкції за рішенням Ради Безпеки ООН.

За американськими даними, аль-Джарба ще в 2005 році приєднався до відгалуження "Аль-Каїди" в Іраку, яке пізніше переросло у "Ісламську державу". В даний час він очолює в ІД так звану "комісію з питань імміграції та логістики, яка займається контрабандою через турецько-сирійський кордон іноземних бойовиків", фінансових коштів і різних вантажів для терористів.

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Як наголошується в повідомленні держдепартаменту, в цих цілях терористи використовують маршрут між турецьким Газіантепом і сирійським прикордонним містом Джарабулус, що перебувають під контролем ІД. "У 2014 році аль-Шималі забезпечив прибуття до Сирії з Туреччини майбутніх бойовиків ІД з Австралії, Європи та Близького Сходу і керував роботою вербовочного центру угруповання в сирійському Азазі", - вказало зовнішньополітичне відомство США.