Невідомий розстріляв відвідувачів єврейського центру

12:28, 29 липня 2006
Світ
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Війна докотилася з Лівану до США

В американському місті Сієтл в результаті стрілянини в єврейському культурному центрі одна людина загинула і п`ятеро дістали поранення, повідомили представники місцевої поліції.

За їхніми словами, до будівлі центру зайшов чоловік, який заявив про те, що він є мусульманином і незадоволений діями Ізраїлю на Близькому Сході. Після цього чоловік відкрив вогонь по співробітниках і відвідувачах центру. Він затриманий, передає РБК, посилаючись на Associated Press.

Проте, в поліції поки що відмовляються говорити про можливі мотиви злочину. Хоча цікаво, що, згідно з наявною інформацією, в єврейському центрі в ці дні проходила акція на підтримку дій Ізраїлю, а минулого тижня Єврейська федерація великого Сієтла організувала мітинг на підтримку війни Ізраїлю проти ліванського угруповання "Хезболлах".

Поліція Сіетла вживає заходів щодо додаткової охорони єврейських установ і синагог, а також мечетей, щоб уникнути нових інцидентів. Єврейській громаді міста рекомендовано утриматися від нових акцій на підтримку Ізраїлю без достатнього забезпечення їх безпеки поліцейськими силами.

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