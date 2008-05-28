Європейська комісія зажене всіх лобістів під один кодекс

Європейська комісія прийняла рішення створити реєстр лобістів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Єврокомісією Кодексі поведінки лобістів, що працюють при європейських інститутах.

Кодекс поведінки був розроблений Єврокомісією за результатами публічних консультацій, що проводилися з грудня 2007 по лютий 2008 року. Кодекс встановлює чіткі принципи, такі як принцип відвертості, чесності й цілісності, якими мають керуватися лобісти в своїй роботі. Крім того, в кодексі сформульовано 7 основних правил поведінки лобістів.

«Йдеться не тільки про те, як працювати лобістам з Єврокомісією. На практиці ми консолідували в один текст усі принципи, які вже існують. Нове тут у тому, що всі лобісти діятимуть за єдиним кодексом», - заявив цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання адміністрації, аудиту та боротьби із шахрайством, Сиїм КАЛЛАС.

В цілому Єврокомісія представила сьогодні два комюніке з питань діяльності лобістів: «Продовження «Зеленої книги» «Європейська ініціатива прозорості» і «Європейська ініціатива прозорості – Рамковий документ для взаємин з представниками інтересів».

Згідно цим документам, з 23 червня Єврокомісія планує розпочати створення реєстру лобістів. При цьому основною умовою для внесення до реєстру є згода діяти відповідно до Кодексу поведінки лобістів.