ЗМІ: Російські бомбардувальники облетіли острів Гуам, який належить США

Російські стратегічні бомбардувальники облетіли острів Гуам у Тихому океані, який належить США, та де розташовані великі бази ВПС і ВМС.

Про це пише Лента.ру з посиланням на The Washington Free Beacon.

За словами майора армії США Дейва Істберна, 25 листопада два російські літаки пролетіли в районі острова, залишаючись при цьому в міжнародному повітряному просторі.

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До цього візити російських ВПС, за даними американців, були зафіксовані 12 лютого 2013 року, а також 12 листопада та 13 грудня 2014-го. Під час першого інциденту на перехоплення були підняті літаки США.

Істберн відмовився уточнити тип російських бомбардувальників. Він додав, що ці польоти не порушили повітряний простір США навколо острова.

У свою чергу інші чиновники повідомили, що цими літаками були Ту-95, які здатні нести ядерну зброю — по натовській класифікації «Ведмідь-H».

Ще одне джерело додало, що на перехоплення бомбардувальників були підняті японські винищувачі.