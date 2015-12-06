Time запропонував читачам вибрати "Людину року"

Американський журнал Time проводить опитування серед читачів, щоб вибрати "Людину року".

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на сайт видання.

Номінація "Людина року" присуджується найвпливовішій людині за результатами поточного року. На думку редакції журналу, в 2015 році таких особистостей було багато.

"Американські політики Хілларі Клінтон і Дональд Трамп привернули увагу громадськості в ході передвиборчої кампанії на пост президента США. Своїми талантами нас вразили багато артистів, таких як Тейлор Свіфт і Дрейк, а папа Римський Франциск і Кейтлін Дженнер зробили свій внесок у культуру", — повідомляє видання.

На даний момент за результатами опитування лідирує кандидат у президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс.

На другому місці знаходиться пакистанська правозахисниця Малала Юсфзай, на третьому — папа Римський Франциск.

Президент США Барак Обама перебуває на четвертому місці, канцлер Німеччини Ангела Меркель — на п'ятому.

Результати голосування стануть відомі 7 грудня.

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В 2014 році, згідно з результатами читацького опитування, "Людиною року" став прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.