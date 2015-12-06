Time запропонував читачам вибрати "Людину року"
Номінація "Людина року" присуджується найвпливовішій людині за результатами поточного року.
Американський журнал Time проводить опитування серед читачів, щоб вибрати "Людину року".
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на сайт видання.
Номінація "Людина року" присуджується найвпливовішій людині за результатами поточного року. На думку редакції журналу, в 2015 році таких особистостей було багато.
"Американські політики Хілларі Клінтон і Дональд Трамп привернули увагу громадськості в ході передвиборчої кампанії на пост президента США. Своїми талантами нас вразили багато артистів, таких як Тейлор Свіфт і Дрейк, а папа Римський Франциск і Кейтлін Дженнер зробили свій внесок у культуру", — повідомляє видання.
На даний момент за результатами опитування лідирує кандидат у президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс.
На другому місці знаходиться пакистанська правозахисниця Малала Юсфзай, на третьому — папа Римський Франциск.
Президент США Барак Обама перебуває на четвертому місці, канцлер Німеччини Ангела Меркель — на п'ятому.
Результати голосування стануть відомі 7 грудня.
Читайте такожTime включив Навального в список найвпливовіших людей в інтернеті
В 2014 році, згідно з результатами читацького опитування, "Людиною року" став прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.