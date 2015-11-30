Обама - Путіну: санкції можуть бути послаблені при виконанні Мінських домовленостей

Як повідомляє Reuters, Обама сьогодні зустрівся з Путіним на кліматичному саміті в Парижі. Лідери двох держав обговорили сирійську кризу, а також ситуацію в Україні.

За словами представника адміністрації президента США, Обама сказав Путіну, що вважає, що президент Сирії Башар Асад повинен відмовитися від влади, що стане частиною політичного перехідного періоду в Сирії.

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Президент США також наголосив на необхідності дипломатичного вирішення ситуації в Україні. Обама попередив, що санкції проти Росії можуть бути ослаблені, якщо Москва буде виконувати Мінські угоди.