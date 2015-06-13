Кандидат в президенти США Клінтон пообіцяла протистояти Путіну

В офіційній промові, серед іншого, Хілларі Клінтон пообіцяла протистояти російському президенту Володимиру Путіну. "Я давала відсіч противникам типу Путіна і зміцнювала союзників типу Ізраїлю, і я була в ситуаційному центрі в той день, коли ми дістали бін Ладена", - заявила Хілларі Клінтон під схвальні вигуки присутніх, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожХілларі Клінтон зареєструвалася в InstagramТакож колишній держсекретар пообіцяла виступати на підтримку бідних та середнього класу - тих верств населення, які постраждали внаслідок рецесії, передає DW.DE. Вона розкритикувала переваги, які надає американська система корпораціям. "Ви дивуєтеся, коли ж ваша робота почне приносити плоди? Коли ваша родина щось заробить? Я говорю: зараз. Багатство не може бути лише для топ-менеджменту та інвестиційних фондів. Америка не може процвітати, якщо ви не будете процвітати. І саме тому я іду змагатися за посаду президента США", - наголосила Хілларі Клінтон.

Зазначимо, що це друга спроба Хілларі Клінтон стати президентом США. У 2008 році вона програла праймеріз тодішньому сенатору Бараку Обамі. Наразі вона є фаворитом перегонів серед демократів, однак їй може скласти вагому конкуренцію сенатор Берні Сандерс, який використовує в своїй кампанії риторику проти Уолл-стріт і наростання нерівності доходів населення. Клінтон вважається однією з найвпливовіших жінок на планеті.