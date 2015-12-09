Улюблені байкери Путіна отримали 137 тисяч доларів на організацію новорічних ялинок

Згідно з підсумками третього етапу конкурсу з розподілу грантів президента Росії для некомерційних організацій (НКО) російська організація байкерів "Нічні вовки" отримала грант у розмірі 9 млн рублів (майже 137 тисяч доларів - УНІАН) на організацію новорічних ялинок, передає ТАСС.

"Дія відтворює атмосферу російської народної казки... В казковій, а тому зрозумілій дітям манері, викладається історична і духовна спадщина російського народу, сьогоднішні проблеми Росії", - йдеться в описі проекту.

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Серед переможців, зокрема, також міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

Зі свого боку глава іншого грантооператора, Інститут соціально-економічних і політичних досліджень Дмитро Бадовський зазначив, що в нинішньому, заключному, в 2015 році етапі конкурсу було більше заявок на короткострокові проекти.

"На початку року, в ході першого етапу конкурсу, було більше заявок на довгострокові проекти, а на нинішньому, третьому, етапі їх менше, а більше - короткострокових", - сказав він. "Збільшилося число заявок в освітній сфері та громадського контролю", - додав Бадовський.