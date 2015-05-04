Байкер "Хірург" розповів, звідки у "Нічних вовків" взялися косметички

"Їхали хлопці, брали дівчат з собою. Вони ж не їхали одні. У нас було кілька людей, кілька дам, мабуть, у них були з собою косметички. Бовкнув "Акела" про ці косметички. А сказати-то нічого — от і підхопили", - сказав "Хірург" виданню "Фонтанка.ру".

Нагадаємо, у коментарі російському пропагандистському каналу один з байкерів Андрій Бобровський на прізвисько "Акела" зазначив, що польські прикордонники обшукували "вовків" три години, не давали їсти і пити, тримали в задушливому приміщенні. Мовляв, на вулиці їх чекала купа спецназу, а в небі вони бачили вертольоти.

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Багато жартів в Мережі викликала фраза байкера про те, що їх "ретельно обшукували, кожну шкарпетку і косметичку".