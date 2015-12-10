Туреччина почала будівництво стіни на кордоні із Сирією - ЗМІ

Про це свідчать відеоматеріали, що опинилися в розпорядженні агентства Dogan, передає РБК.

За даними турецького агентства, уздовж кордону, у провінції Кіліс та Газіантеп, встановлюються 4-метрові плити.

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При цьому урядовець не зміг підтвердити цю інформацію.

Зазначається, що Туреччина посилила заходи безпеки для запобігання проникненню бойовиків ІД з території Сирії. У серпні Туреччина також почала будівництво стіни на кордоні у місті Рейханли.

Раніше держсекретар США Джон Керрі заявив, що США і Туреччина згодні з необхідністю повністю закрити кордон Сирії з Туреччиною для запобігання нелегальному транспортуванню нафти і пересуванням бойовиків.