Туреччина почала будівництво стіни на кордоні із Сирією - ЗМІ
Влада Туреччини почала будівництво стіни на 82-кілометровій дільниці кордону із Сирією, який контролюється із сирійського боку терористами "Ісламської держави".
Про це свідчать відеоматеріали, що опинилися в розпорядженні агентства Dogan, передає РБК.
За даними турецького агентства, уздовж кордону, у провінції Кіліс та Газіантеп, встановлюються 4-метрові плити.
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При цьому урядовець не зміг підтвердити цю інформацію.
Зазначається, що Туреччина посилила заходи безпеки для запобігання проникненню бойовиків ІД з території Сирії. У серпні Туреччина також почала будівництво стіни на кордоні у місті Рейханли.
Раніше держсекретар США Джон Керрі заявив, що США і Туреччина згодні з необхідністю повністю закрити кордон Сирії з Туреччиною для запобігання нелегальному транспортуванню нафти і пересуванням бойовиків.