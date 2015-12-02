У США заявили про наміри Туреччини закрити кордон із Сирією

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає РІА Новости.

"Туреччина зацікавлена в тому, щоб припинити пересування нелегально транспортованої нафти або закрити шляхи пересування іноземних бійців в обох напрямках", - зазначив він.

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Крім того, він наголосив, що президент Туреччини Ердоган готовий зробити це. "Ми будемо працювати з ними, щоб зрозуміти, як об'єднати зусилля повітряного (контингенту), коаліційних і турецьких сил і присутні на місці сили опозиції, щоб убезпечити цю територію. Я впевнений, що це відбудеться", - сказав держсекретар США.

Керрі наголосив, що залишається закрити 98-кілометрову ділянку кордону.

"Ми будемо разом працювати над цим, збираємося провести необхідні консультації між нашими військовими, щоб це зробити", - заявив він.

Нагадаємо, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.