У Франції у другому турі регіональних виборів партія Ле Пен програла - екзит-поли

Про це свідчать дані екзит-полів, опубліковані сьогодні ввечері, повідомляє Deutsche Welle.

За Республіканську партію Франції Ніколя Саркозі та її союзників-центристів у північних регіонах країни проголосували 57,5% виборців, «Національний фронт» тут набрав 42,5%. На південному сході країни Консервативна партія набрала 54,5%, а «Національний фронт» - 45,5% голосів.

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У першому турі, який відбувся у Франції 6 грудня, перемогу здобула партія «Національний фронт» з результатом 28% голосів.

"Республіканці" під керівництвом колишнього президента Франції Саркозі заручилися 27% голосів, а соціалісти на чолі з чинним главою держави Франсуа Олландом розташувалися на третій сходинці, отримавши приблизно 23,5%.

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Як повідомляв УНІАН, "Національний фронт", рейтинг якого різко зріс після терактів у Парижі 13 листопада, у першому турі регіональних виборів домігся кращого результату за всю історію існування партії.

Експерти відзначали, що за результатами голосування у другому турі до "Національного фронту" може не тільки перейти контроль на регіональному рівні, така перемога може стати відправною точкою президентської кампанії Ле Пен в 2017 році.