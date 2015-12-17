Індія може закупити у Росії надсучасні ракетні комплекси С-400 - ЗМІ

Про це повідомили інформовані джерела Hindustan Times, передає Lenta.ru.

Як стверджує видання, індійські військові виявляють зацікавленість в покупці п'яти систем С-400. Спочатку в Делі хотіли закупити до 12 систем, однак потім дійшли висновку, що і п'яти цілком достатньо для прикриття повітряних кордонів країни. Закупівля може бути остаточно схвалена в четвер, 17 грудня, на засіданні індійського Ради з оборонних закупівель під головуванням глави військового відомства країни Манохара Паррикара.

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Загальна вартість контракту, за даними джерела газети, становить близько 40 тисяч крорів (400 мільярдів рупій або близько шести мільярдів доларів). В угоду включена поставка шести тисяч зенітних ракет.

С-400 «Тріумф» — багатоканальна далекобійна зенітна ракетна система, оснащена кількома типами ракет різної дальності. Вона здатна вражати всі наявні засоби повітряного нападу, включаючи літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, крилаті ракети і тактичні балістичні ракети з максимальними швидкостями до 4,8 кілометра за секунду.