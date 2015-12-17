Конкуруючі уряди Лівії підписали угоду про об'єднання - Reuters
Делегати обох конкуруючих владних центрів Лівії підписали угоду про формування єдиного уряду національної єдності.
Підписання угоди відбулося в марокканському місті Схірат за посередництва ООН, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.
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«Ми тримаємо двері відкритими для тих, кого тут сьогодні немає», — розповів посланець ООН Мартін Коблер під час офіційної церемонії. Він додав, що підписання угоди — лише перший крок. Документ закликає до створення керуючої ради.
الآن: توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية pic.twitter.com/govVDnHNHB
— UNSMIL (@UNSMILibya) 17 Грудень 2015
У передбачувану раду повинні входити дев'ять чоловік, які сформують уряд на основі Палати представників центру влади в Тобруці і дорадчий орган на основі його Державної ради. Оголошення складу нового уряду відбудеться у січні 2016 року.
Багато збройних груп з обох сторін підтримали нову угоду, але деякі відмовилися це робити, тому питання його фактичної імплементації залишається відкритим. «Найскладніше — виконати положення прийнятого документа», — заявив Салах Хума, парламентарій з Тобрука.
Функціонери ООН сподіваються, що посилення на території країни терористів «Ісламської держави», важка економічна ситуація і обіцянка фінансової допомоги простимулюють успіх укладеної угоди.