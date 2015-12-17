Конкуруючі уряди Лівії підписали угоду про об'єднання - Reuters

Підписання угоди відбулося в марокканському місті Схірат за посередництва ООН, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

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«Ми тримаємо двері відкритими для тих, кого тут сьогодні немає», — розповів посланець ООН Мартін Коблер під час офіційної церемонії. Він додав, що підписання угоди — лише перший крок. Документ закликає до створення керуючої ради.

الآن: توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية pic.twitter.com/govVDnHNHB — UNSMIL (@UNSMILibya) 17 Грудень 2015

У передбачувану раду повинні входити дев'ять чоловік, які сформують уряд на основі Палати представників центру влади в Тобруці і дорадчий орган на основі його Державної ради. Оголошення складу нового уряду відбудеться у січні 2016 року.

Багато збройних груп з обох сторін підтримали нову угоду, але деякі відмовилися це робити, тому питання його фактичної імплементації залишається відкритим. «Найскладніше — виконати положення прийнятого документа», — заявив Салах Хума, парламентарій з Тобрука.

Функціонери ООН сподіваються, що посилення на території країни терористів «Ісламської держави», важка економічна ситуація і обіцянка фінансової допомоги простимулюють успіх укладеної угоди.