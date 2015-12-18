Іран заявив про готовність вступити до СОТ

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву міністра промисловості країни Мохаммеда Реза Нематзаде, передає РБК-Україна.

"Тепер, після двох років переговорів, нарешті прояснилися всі непорозуміння навколо ядерної діяльності Ірану, і ми переходимо на наступний рівень на шляху інтеграції у світову економіку", - сказав він на зустрічі міністрів торгівлі 162 країн в Найробі.

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Як зазначається, що економіка Ірану є найбільшою серед тих країн, які не вступили до СОТ, зазначає агентство.

Раніше, Нематзаде говорив, що Іран націлився на вступ до СОТ. Це буде можливо відразу після того, як будуть улагоджені перешкоджають цьому політичні питання, зазначав він.

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